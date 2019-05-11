ТАСС: многие из погибших пассажиров суперджета не успели даже расстегнуть ремни

Положение тел многих пассажиров, погибших при Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, свидетельствует о том, что они не успели расстегнуть ремни безопасности. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются», — сказал источник. Он добавил, что пассажиры, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.

По словам собеседника ТАСС, информация о том, что забиравшие ручную кладь пассажиры помешали эвакуации из горящего самолета, не подтвердилась. «Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — сказал источник.