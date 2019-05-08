В крови умершего вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, покончившего с собой в марте, выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина. Об этом, сообщает BBC News, было объявлено на слушаниях в коронерском суде Эссекса.

Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, занимающаяся делом Флинта, заявила, что склоняется к версии самоубийства, однако подчеркнула, что у нее нет доказательств, позволяющих точно установить причину гибели музыканта.

Кит Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в Эссексе. Ему было 49 лет. Британские СМИ со ссылкой на источники в окружении музыканта сообщали, что у Флинта была депрессия из-за расставания с женой, и он начал вновь принимать наркотики.