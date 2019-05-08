Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признаны виновными в хулиганстве. Об этом было объявлено в Пресненском суде Москвы, где 8 мая выносится приговор по , фигурантами которого являются футболисты.

Также, сообщает агентство «Москва», суд признал футболистов виновными по второму пункту обвинения — в умышленном нанесении вреда здоровью.

К какому наказанию будут приговорены футболисты, суд объявит позднее.

Обвинение попросило назначить фигурантам дела реальные сроки наказания. В том числе Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев колонии. Футболисты признали свою вину лишь частично.