Суд отказал в УДО осужденному по делу об убийстве Политковской

Суд в Рязани отказался удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда, не став уточнять причины, по которым Павлюченкову было отказано в УДО.

Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков был в декабре 2012 года приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Дело Павлюченкова рассматривалось в особом порядке, он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Адвокаты семьи Политковской были несогласны ни с приговором Павлюченкову, ни с особым порядком рассмотрения его дела.

Всего фигурантами дела об убийстве Анны Политковской 7 октября 2006 года были шесть человек, в том числе Лом-Али Гайтукаев, которого следствие считало организатором преступления. Гайтукаев в июне 2017 года умер в колонии.