Организатор убийства Политковской умер в колонии
Лом-Али Гайтукаев, приговоренный к пожизненному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской, умер в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Адвокат Гайтукаева Муслим Джамалутдинов сообщил «Медиазоне», что родственники подтверждают смерть его подзащитного. По словам адвоката, Гайтукаев был госпитализирован в медицинское учреждение ФСИН в Вологде с заболеванием печени.
Официально представители ФСИН сообщения о смерти Гайтукаева пока не подтвердили.
«Гайтукаев скончался в колонии», — сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина страдал рядом болезней.
Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.
Уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев обвинялся в организации убийства Политковской. Фигурантами дела также были его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов и бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков. Рустам Махмудов, по данным следствия, был непосредственным исполнителем убийства.
Дело об убийстве Политковской суд рассматривал дважды. В 2009 году присяжные вынесли оправдательный приговор, однако Верховный суд отменил его. Повторное рассмотрение дела прошло в 2014 году, тогда суд приговорил Гайтукаева к пожизненному лишению свободы. Такое же наказание было назначено и Рустаму Махмудову, остальные обвиняемые были приговорены к длительным срокам лишения свободы.