Организатор убийства Политковской умер в колонии

Лом-Али Гайтукаев, приговоренный к пожизненному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской, умер в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Адвокат Гайтукаева Муслим Джамалутдинов сообщил «Медиазоне», что родственники подтверждают смерть его подзащитного. По словам адвоката, Гайтукаев был госпитализирован в медицинское учреждение ФСИН в Вологде с заболеванием печени.

Официально представители ФСИН сообщения о смерти Гайтукаева пока не подтвердили.