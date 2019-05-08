Комитет Госдумы предложил разрешить доставку купленных онлайн лекарств только с курьерами-фармацевтами

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил разрешить доставку лекарств, купленных онлайн, только курьерам с фармацевтическим или медицинским образованием. Это предусмотрено поправками к о дистанционной лекарств, пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта.

Такая модель обеспечит «достоверность и безопасность отпуска лекарств», заявил РБК первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Отпускать лекарственные средства должны специалисты. А если это интернет[-магазин], который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то», — сказал он.

В Минпромторге заявили, что инициатива депутатов ограничивает рынок интернет-торговли и требует дополнительного обоснования. В Ассоциации компаний интернет-торговли требования парламентариев к курьерам назвали завышенными. В Ассоциации независимых аптек считают, что они могут привести к подорожанию лекарств.

Сейчас в России разрешено только забронировать лекарство на сайте аптеки и забрать его лично.

В октябре 2018 года аптечные сети попросили заблокировать интернет-магазин Ozon.ru, который ввел возможность онлайн-заказа медикаментов. Прокуратура и Роскомнадзор отказались блокировать Ozon.ru, заявив, что ресурс продает лекарства через аптечный пункт в Москве.