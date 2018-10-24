Аптеки попросили заблокировать Ozon.ru за онлайн-продажу лекарств

(СПФО) попросил Роскомнадзор заблокировать интернет-магазин Ozon.ru. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение СПФО. Помимо Роскомнадзора, жалобы отправлены в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На Ozon.ru появилась возможность онлайн-заказа лекарств, хотя в России торговля медикаментами через интернет запрещена, говорится в обращении СПФО. Кроме того, интернет-магазин не публикует информацию о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований. Также нет данных о наличии у Ozon.ru лицензии на фармацевтическую деятельность, отмечает СПФО.

По словам представителя Ozon.ru Марии Заикиной, интернет-магазин запустил онлайн-заказ лекарств в начале октября для ограниченного круга клиентов. Это не нарушает закон, поскольку, как утверждает Заикина, у клиента есть возможность ознакомиться с товаром. Сделав заказ на сайте, он может выбрать доставку курьером (для безрецептурных препаратов) или забрать лекарство в аптеке. Ozon.ru получил две лицензии на фармацевтическую деятельность и открыл аптеки в Москве и Твери, заявила представитель интернет-магазина.

Правительство осенью 2017 года внесло в Госдуму законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет. Однако документ пока не принят — Госдума одобрила его только в первом чтении.