Прокуратура отказалась блокировать Ozon.ru за онлайн-торговлю лекарствами. На этом настаивали аптечные сети

Прокуратура Москвы и Роскомнадзор не нашли оснований для блокировки сайта Ozon.ru, дистанционно торгующего лекарствами с октября 2018 года.

Как сообщил «Коммерсант», об этом говорится в ответах ведомств на обращение профессиональных фармацевтических организаций, требовавшего заблокировать Ozon.ru за незаконную продажу лекарств. В прокуратуре объяснили, что Ozon.ru продает лекарства через аптечный пункт в Москве на основании лицензии на фармацевтическую деятельность, а ее курьеры доставляют препараты по поручению покупателей.

В Роскомнадзоре сообщили, что онлайн-продажа лекарств не входит в число оснований для внесудебной блокировки сайта. Ведомство также направило обращение фармацевтического союза в Росздравнадзор.

В прокуратуре, Роскомнадзоре и Росздравнадзоре не ответили на вопросы журналистов. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций сказали, что не удовлетворены позицией ведомств.

В России дистанционная продажа лекарств запрещена. В 2017 году Минздрав разработал законопроект о дистанционной торговле лекарствами. Госдума одобрила документ в первом чтении, но дальнейшее принятие остановилось. Комитет Госдумы по охране здоровья планирует возобновить работу над ним в январе 2019 года.

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