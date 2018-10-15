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Яровая предложила ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств через интернет

Госдума РФ
12:34, 15 октября 2018
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Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой предложила внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях поправки об ответственности за продажу незарегистрированных и контрафактных лекарств, медицинских изделий и биодобавок через интернет.

В УК и КоАП уже есть статьи о запрете продажи таких товаров, но депутаты хотят дополнить их отдельным пунктом про интернет — в целях восполнения правового пробела, как говорится в пояснительной записке.

За онлайн-торговлю фальшивыми и незарегистрированными лекарствами, биодобавками и медицинскими изделиями предложено наказывать лишением свободы на срок до восьми лет или штрафами — до 200 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.

Разница между составом административного и уголовного преступления при торговле фальшивыми медицинскими товарами заключается в стоимости проданного. Если она ниже 100 тысяч рублей — наступает административная ответственность, если выше — уголовная.
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