Яровая предложила ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств через интернет

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером предложила внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях поправки об ответственности за продажу незарегистрированных и контрафактных лекарств, медицинских изделий и биодобавок через интернет.

В УК и КоАП уже есть статьи о запрете продажи таких товаров, но депутаты хотят дополнить их отдельным пунктом про интернет — в целях восполнения правового пробела, как говорится в пояснительной записке.

За онлайн-торговлю фальшивыми и незарегистрированными лекарствами, биодобавками и медицинскими изделиями предложено наказывать лишением свободы на срок до восьми лет или штрафами — до 200 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.