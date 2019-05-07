В Мьянме помиловали двух журналистов Reuters, обвиненных в попытке разглашения секретных данных

Двое журналистов агентства Reuters, граждане Мьянмы Ва Лон и Кья Со Оо, осужденные на семь лет тюрьмы по обвинению в разглашении секретной информации, помилованы и освобождены по амнистии властями страны, сообщает The Guardian.

В общей сложности амнистия, объявленная президентом Мьянмы 7 мая, затронула более шести с половиной тысяч заключенных.

Журналисты Reuters, освещавшие преследование и убийства в Мьянме представителей народности , была задержаны в декабре 2017 года. У них были изъяты некие «секретные правительственные документы», переданные им полицией, на основании чего их обвинили в нарушении закона о государственной тайне. Они были приговорены в сентябре 2018 года.

До своего освобождения они провели в тюрьме города Янгон более 500 дней.

Главный редактор Reuters Стивен Адлер уже приветствовал освобождение журналистов, заявив, что они стали «символом важности свободы прессы во всем мире».