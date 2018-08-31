Обвиняемого в геноциде генерала из Мьянмы заблокировали в фейсбуке. Он немедленно завел страницу в ВК

ООН обвинила главнокомандующего армией Мьянмы Мин Аунг Хлайна в геноциде

Миссия ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме 24 августа выпустила доклад, в котором назвала преследования народа геноцидом. Объявив формальным поводом нападения боевиков на полицейских в августе 2017 года, армия Мьянмы начала убивать рохинджа, сжигая целые деревни, говорилось в докладе. По данным ООН, в результате погибли не менее 10 тысяч человек, более 700 тысяч бежали из страны.

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Миссия ООН раскритиковала главу правительства Мьянмы, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи за неспособность предотвратить преследования. Но основная вина за массовые убийства была возложена на военное руководство страны, в частности, на главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аунг Хлайна. Миссия ООН призвала судить его за геноцид и преступления против человечности.

Facebook заблокировал страницу генерала после доклада ООН

Фейсбук пользуется большой популярностью в Мьянме и, как утверждает ООН, в последние годы фактически стал синонимом интернета в стране из-за ослабления цензуры и доступности смартфонов. По мнению миссии ООН, многие посты о рохинджа, распространяемые в фейсбуке, представляли собой «реальную дискриминацию», но администрация соцсети не воспрепятствовала пропаганде этнической чистки.

В ответ на обвинения ООН Facebook 27 августа заблокировал 20 человек и организаций из Мьянмы, которых посчитал причастными к преследованию рохинджа. «Мы не хотим, чтобы они использовали наши сервисы для дальнейшего разжигания этнической и религиозной напряженности», — говорится в заявлении соцсети. В частности, Facebook заблокировал страницу генерала Мин Аунг Хлайна, который был активным пользователем соцсети.

Генерал немедленно завел страницу в ВК

28 августа у генерала Мин Аунг Хлайна появилась публичная страница во «ВКонтакте». Она называется Senior General Min Aung Hlaing — так же, как заблокированная страница в фейсбуке, пишет основанное эмигрантами из Мьянмы издание The Irrawaddy. Посты в ВК посвящены встречам и визитам генерала, большинство из них написаны на бирманском языке. Также есть пост на русском, посвященный приезду Мин Аунг Хлайна на российский военно-технический форум «Армия-2018». У страницы более 17 тысяч подписчиков, некоторые из них — с русскими именами.

Принадлежность страницы Senior General Min Aung Hlaing главнокомандующему армией Мьянмы The Wall Street Journal подтвердили военные источники. В ВК можно найти еще несколько страниц генерала, уже менее популярных. Кроме того, там зарегистрировались некоторые другие официальные лица Мьянмы и несколько СМИ, предположительно также заблокированных в фейсбуке. В ВК распространяют посты на бирманском языке со ссылками на их страницы.

Представители «ВКонтакте» рассказали The Wall Street Journal, что наняли модераторов, владеющих бирманским языком, для мониторинга сообществ и страниц пользователей из Мьянмы. В соцсети заверили, что посты с призывами к насилию будут удалены, а разместившие их пользователи — заблокированы.