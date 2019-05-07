Предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина задержан по другому делу

Вячеслав Борисов — один из предполагаемых участников на журналиста Олега Кашина — задержан и отправлен под арест в Петербурге по делу о бывшего главы завода «Заслон» Александра Горбунова. Об этом сообщают «Фонтанка» и Baza.

По информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, дело Борисова передано в суд. Следствие считает, что он был одним из исполнителей похищения Горбунова и получил за это 200 тысяч рублей. Борисов не признает вину и отказывается давать показания.

Борисов находился в розыске по делу о похищении Горбунова с ноября 2015 года. Он скрывался в Белоруссии, пишет «Фонтанка». По данным издания, его задержали в декабре 2018 года.

Двое других предполагаемых участников нападения на Кашина — Данила Веселов и Михаил Кавтаскин — были осуждены за похищение Горбунова в июле 2018 года.

В 2015 году Олег Кашин назвал имена предполагаемых исполнителей нападения на себя. Это были сотрудники «Заслона» Вячеслав Борисов, Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Именно Борисов, по словам Кашина, бил его металлической арматурой. Организатором преступления следствие сочло Александра Горбунова, но он проходил по делу только как свидетель.

Данила Веселов утверждал, что заказчиком нападения на Кашина был знакомый Горбунова Андрей Турчак, в то время занимавший пост губернатора Псковской области. Незадолго до избиения журналиста у них с Турчаком произошел конфликт. Сам политик отрицал свою причастность к преступлению.