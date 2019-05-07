КГБ Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки

Посольство России в Белоруссии получило официальное уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян, подозреваемых в даче взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

По его словам, более подробных сведений о подозрениях против граждан России в уведомлении нет.

Посольство РФ попросило о доступе к задержанным россиянам, заявил Маскалев.

4 мая КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина России, подозреваемого в даче взятки главе предприятия Сергею Сиводедову. Сам Сиводедов также был задержан.

Также на прошлой неделе в Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности республики и бывшего начальника охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина. Его обвинили в получении взятки от представителя российской компании, который также был задержан.

Посольство России в Минске ранее заявило, что не получало информации о задержании двух россиян за дачу взяток.