В Белоруссии задержан глава «Белтелекома» за взятку от россиянина

Комитет государственной безопасности Белоруссии объявил о задержании генерального директора предприятия Сергея Сиводедова.

Он подозревается в получении взятки в размере 15 тысяч евро «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования». Вместе с ним задержан взяткодатель — гражданин Российской Федерации «К», говорится в сообщении КГБ.

В ходе обысков по месту жительства Сиводедова изъяты еще 470 тысяч долларов, которые, по данным спецслужбы, были им получены «по иным эпизодам взяточничества». В рамках расследования уголовного дела также наложен арест на три квартиры Сиводедова в Минске и земельный участок с жилым домом в Минском районе.

Оба обвиняемых заключены под стражу.

4 мая КГБ Белоруссии также сообщил о предъявлении обвинения во взяточничестве Андрею Втюрину, заместителю госсекретаря Совета безопасности республики и бывшему начальнику охраны президента Александра Лукашенко. Его подозревают в получении 148 тысяч 600 долларов от представителя неназванной российской компании.

Посольство России в Минске заявило, что пока не получало информации об аресте двух россиян, обвиненных в даче взяток должностным лицам Белоруссии.