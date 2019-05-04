Бывшего начальника охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от российской компании

Следственное управление КГБ Белоруссии предъявило обвинение во взяточничестве Андрею Втюрину, заместителю госсекретаря Совета безопасности республики и бывшему начальнику охраны президента Александра Лукашенко. О его задержании стало известно в начале недели.

По данным спецслужбы, Втюрин был задержан с поличным при получении 148 тысяч 600 долларов от «представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

Человек, давший взятку Втюрину, также задержан. Его имя не называется. Оба они признали свою вину в полном объеме и заключены под стражу, заявили в КГБ.

Андрей Втюрин работал в службе безопасности Лукашенко с 1995 года, а с 2007 по 2014 год возглавлял ее. Затем он перешел на работу в Совет безопасности страны. Белорусские СМИ называли Втюрина одним из самых влиятельных людей страны.