В Шереметьево задержали более 90 рейсов

Утром 6 мая в московском аэропорту Шереметьево, где накануне аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, задерживаются 92 рейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержаны десять и отменены шесть рейсов. Во Внуково два рейса задержаны и столько же отменены.

Вечером 5 мая в Шереметьево экстренно вернулся самолет «Аэрофлота», вылетевший регулярным рейсом в Мурманск. По предварительным данным, в самолет попала молния. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет стукнулся о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 78 человек. 41 из них погиб.

В связи с аварийной ситуацией аэропорт Шереметьево был на некоторое время закрыт. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Затем одна из взлетно-посадочных полос возобновила работу.