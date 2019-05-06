«Аэрофлот» отменил 46 рейсов через Шереметьево после катастрофы Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 46 рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт Шереметьево или вылететь из него 6 и 7 мая. Об этом «Аэрофлот» сообщил в твиттере.

В частности, отменены рейсы из Шереметьево во Франкфурт, Барселону, Милан, Цюрих, Вену, Минск, Вильнюс, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Казань. Также не будут выполнены обратные рейсы из этих городов в Шереметьево.

Причиной отмены рейсов названы ограничения в работе аэропорта.

Аэропорт Шереметьево перешел на ограниченный режим работы после самолета Superjet компании «Аэрофлот». В аэропорту работает только одна взлетно-посадочная полоса. Планируется, что ограничения в Шереметьево снимут в 18:00 6 мая. Из-за них в аэропорту уже были задержаны десятки рейсов.

Минтранс не увидел оснований приостанавливать полеты Superjet до выяснения причин катастрофы в Шереметьево. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомству подготовить поправки в законодательство о безопасности эксплуатации самолетов.