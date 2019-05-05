В Санкт-Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку арестованных 1 мая

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали участников серии одиночных пикетов, проводимых у Смольного в поддержку арестованных за акции 1 мая.

Задержания полицейские объясняли «поступившим заявлением от гражданина» о том, что участники пикетов могут быть причастны к совершенным ранее нарушениям порядка.

В Санкт-Петербурге на согласованной демонстрации 1 мая были задержаны 69 человек, двое из них — исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев — были отправлены под арест на 10 суток. Полиция сочла поведение демонстрантов, скандировавших лозунги «Россия без Путина», не соответствующим заявленной цели акции.