Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров арестован на 10 суток за организацию шествия в Петербурге

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев отправлены под административный арест на 10 суток за организацию первомайского шествия.

Их признали виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП)

Задержание Шуршева и Пивоварова попало на видео. На записи видно, как к Шуршеву и Пивоварову, спокойно разговаривающим с сотрудником полиции, подбегают бойцы ОМОНа. Один из них сбивает Шуршева с ног и бросает его на асфальт, второй — задерживает Пивоварова.

Сторонники Навального, «Открытой России» и еще нескольких оппозиционных движений принимали участие в общей демонстрации, проходившей 1 мая в Петербурге. Полиция, как сообщалось, сочла поведение демонстрантов, скандировавших, в том числе лозунги «Россия без Путина», не соответствующим заявленной цели акции. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 69 участников акции.

Первомайские акции сопровождались задержаниями еще в девяти городах России. Всего с учетом Петербурга, сообщает «ОВД-Инфо», были задержаны 126 человек.