Уволен глава МВД Ингушетии. Его отставку связывали с протестами в Магасе, из-за которых был расформирован батальон полиции

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу МВД Ингушетии Дмитрия Каву. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В начале апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Кава подал рапорт об отставке «на фоне событий в Магасе». 26-27 марта там прошел митинг против в местный закон о референдуме. Между протестующими и сотрудниками Росгвардии начались столкновения. Местный батальон полиции, который пытался их разнять, обвинили в попытке помешать разгону митинга и расформировали.

По версии следствия, в столкновениях с демонстрантами в Магасе пострадали 10 полицейских и сотрудников Росгвардии. После акции возбудили уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов. По нему был арестован ряд лидеров оппозиции Ингушетии.