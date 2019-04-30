В Крайстчерче задержан подозреваемый в хранении взрывного устройства

Полиция Новой Зеландии задержала 33-летнего жителя города Крайстчерч, подозреваемого в хранении самодельного взрывного устройства.

30 апреля в правоохранительные органы поступила информация о подозрительном предмете в одном из пустующих домов на улице Ньюкасл. Полиция в качестве меры предосторожности оцепила район места происшествия и эвакуировала жителей близлежащих домов.

Задержанный в настоящее время допрашивается полицией. Подозрительный предмет обезврежен.

15 марта уроженец Австралии Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, застрелил из автомата 50 человек в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче.