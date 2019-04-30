Путин потребовал поменять систему контроля качества нефти

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым потребовал поменять систему контроля качества нефти, поступающей на экспорт.

Путин заявил об этом после того, как Польша, Украина и Белоруссия отказались из-за повышенного содержания хлоридов принимать российскую нефть и осуществлять ее транзит через трубопровод «Дружба».

По мнению президента, попадание некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло России серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб.

Николай Токарев пообещал, что «Транснефть» предложит правительству дополнить нормативную базу, чтобы усилить контроль за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов.

В компании «Транснефть» называют загрязнение нефти умышленным. В компании утверждают, что в трубопровод «Дружба» вбросили хлорорганику через частный «Самаратранснефтьтерминал». Глава «Транснефти» сообщил на встрече с Путиным, что на предприятии применили «мошенническую схему».