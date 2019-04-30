МВД РФ: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хотят получить гражданство России. Об этом заявил представитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

«Проводился соцопрос — 86% жителей ЛНР и ДНР хотят получить гражданство РФ», — сказал Алзинов.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать гражданство РФ в упрощенном порядке. 29 и 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме начали работать первые центры выдачи паспортов для жителей самопровозглашенных республик.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что указом о гражданстве для жителей Донбасса Россия признала свою ответственность в качестве «государства-оккупанта». Путин позже допустил, что предоставление гражданства России упростят для всех украинцев.