Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ-инфекции

Минздрав РФ выступил с инициативой наложить запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает дополнить новой статьей федеральный закон «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции». Под запрет, по версии Минздрава, должны попасть публичные призывы к отказу от лечения ВИЧ-инфекции, а также публичное отрицание самого факта существования ВИЧ и связи между заражением вирусом и развитием СПИДа.

Ответственность за нарушение этих норм в документе не указывается.