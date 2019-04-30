Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о финальном этапе свержения Николаса Мадуро. Власти назвали это попыткой переворота

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал в твиттере видео, в котором заявил, что получил поддержку военных и начинает заключительный этап операции по свержению президента страны Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

На видео Гуайдо стоит в окружении вооруженных людей и оппозиционного политика Леопольдо Лопеса, который должен находиться под домашним арестом. Гуайдо заявил, что армия «приняла правильное решение» поддержать оппозицию, которая 1 мая начнет мирные протесты. Гуайдо призвал военных и обычных граждан Венесуэлы присоединиться к ним.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в свою очередь заявил, что правительство пытается обезвредить небольшую группу военнослужащих-заговорщиков, которые планируют государственный переворот.

Обновлено. К авиабазе Ла-Карлота, где Гуайдо записал свое видеообращение, прибыли лояльные Мадуро военные и начали распылять слезоточивый газ, сообщает издание El Nacional. Информации о пострадавших пока нет.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в январе обвинил Николаса Мадуро в узурпации власти и объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Гуайдо поддержали США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки. Россия считает легитимным президентом Мадуро.