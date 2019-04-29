Московские и подмосковные изоляторы за год отказались принять 200 арестантов, избитых во время следственных действий

За последний год в СИЗО Москвы и Московской области отказались принять около 200 арестованных, получивших травмы и ушибы при следственных действиях. Об этом Znak.com рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — сказал Максименко.

По его словам, сотрудники ФСИН требовали, чтобы пострадавших везли в больницы, а не в следственные изоляторы. Обращались ли они при этом в правоохранительные органы, Максименко не уточнил.

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного в ярославской ИК-1. Против ее сотрудников возбудили уголовное дело.

После публикации «Новой газеты» Генпрокуратура провела проверки в других колониях и СИЗО и обнаружила массовые случаи незаконного применения силы сотрудниками ФСИН. В 2018 году против них возбудили 64 дела о превышении должностных полномочий — это почти втрое больше, чем годом ранее.

Также обвинения в пытках и избиениях регулярно поступают против сотрудников МВД и ФСБ.