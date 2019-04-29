«Коммерсант»: Россия летом сменит посла в Великобритании

Посол России в Лондоне Александр Яковенко летом 2019 года покинет занимаемый пост и вернется в Москву, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Официально это не подтверждено.

Источник «Медузы» в МИДе подтвердил уход Яковенко, подчеркнув, что тот покинет пост в августе.

Кто станет новым послом России, пока неизвестно. По информации «Коммерсанта», посольство может возглавить глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Александр Яковенко, по данным газеты, после отставки может возглавить Дипломатическую академию МИД России.

Александр Яковенко работает в системе МИДа с 1976 года, возглавляет посольство РФ в Лондоне с 2011 года. В октябре 2019-го ему исполняется 65 лет — в этом возрасте чиновники обязаны выходить на пенсию.

Отношения России и Великобритании ухудшились в 2018 году после бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Великобритания обвинила в покушении Россию, российская сторона все обвинения отвергла.