Пугачева вручила собственную премию проигравшим участникам шоу «Голос.Дети»

Певица Алла Пугачева встретилась с участниками программы «Голос.Дети», проигравшими в финале проекта, и вручила им собственную премию. Соответствующее видео опубликовала в своем инстаграме наставница шоу, певица Светлана Лобода.

На встрече с Пугачевой, которая состоялась в одном из ресторанов на Рублевке, присутствовали Максим Ержан, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Анастасия Иванова.

Как сообщает «Комсомольская правда», певица презентовала детям золотые кулоны под названием «Золотая звезда Аллы Пугачевой». Эту именную премию она учредила еще в 2005 году для поддержки молодых талантов.

Победительницей шестого сезона шоу «Голос.Дети» стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. По окончанию шоу Первый канал объявил, что проверит результаты голосования из-за подозрений в возможных подтасовках в пользу одного из участников.