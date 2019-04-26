Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске

Басманный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ России, требовавшей удалить две статьи «Новой газеты» о пытках, сообщает агентство «Москва».

Речь идет о материалах, в которых утверждалось, что сотрудники ФСБ пытали гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного .

Суд согласился признать распространенную информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ. По решению суда, издание должно опубликовать опровержение и удалить статьи.

В «Новой газете» сообщили, что обжалуют решение суда. В редакции издания считают, что рассказали об общественно значимой теме, которую нельзя замалчивать.

В 2018 году журналисты рассказывали как минимум о 15 случаях применения пыток сотрудниками ФСБ.