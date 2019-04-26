Автоконцерн Daimler, производитель элитных автомобилей Mercedes-Maybach, заявил, что не в курсе, откуда машины этой марки попали в гараж лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы не имеем представления, каким образом эти транспортные средства попали в Северную Корею», — заявил официальный представитель компании.

В Daimler подчеркнули, что соблюдают санкционное законодательство Евросоюза и США и что не ведут дел с властями КНДР уже 15 лет.

Ким Чен Ын во время международных саммитов передвигается на привезенных из Пхеньяна лимузинах. На последнем из них — во Владивостоке, где лидер КНДР встречался с президентом России Владимиром Путиным — Ким пользовался двумя автомобилями, Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62.

Международные санкции, в том числе санкции ООН, запрещают поставку в КНДР предметов роскоши — в эту категорию попадают и лимузины.