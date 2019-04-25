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«За дальнейшее укрепление дружбы». Путин и Ким Чен Ын на торжественном приеме

Meduza
На торжественном приеме по итогам <a href="https://meduza.io/feature/2019/04/25/kim-chen-yn-vpervye-vstretilsya-s-vladimirom-putinym-peregovory-zakonchilis-nichem" target="_blank">первого саммита</a> во Владивостоке главы России и КНДР обменялись тостами и подарками. Владимир Путин <a href="https://tass.ru/politika/6374997" target="_blank">поднял</a> бокал белого вина «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих». Российскому президенту преподнесли корейский меч, в ответ он подарил главе Северной Кореи шашку и набор стаканов с подстаканниками. Для гостей приема <a href="https://tass.ru/obschestvo/6375072" target="_blank">исполнили</a> классические русские и корейские песни и хореографические номера: «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Танец маленьких лебедей», «Танец с саблями», «Великий полководец», «Корейский танец с веерами» и «Москва — Пхеньян».
На торжественном приеме по итогам первого саммита во Владивостоке главы России и КНДР обменялись тостами и подарками. Владимир Путин поднял бокал белого вина «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих». Российскому президенту преподнесли корейский меч, в ответ он подарил главе Северной Кореи шашку и набор стаканов с подстаканниками. Для гостей приема исполнили классические русские и корейские песни и хореографические номера: «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Танец маленьких лебедей», «Танец с саблями», «Великий полководец», «Корейский танец с веерами» и «Москва — Пхеньян».
Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA