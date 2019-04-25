«За дальнейшее укрепление дружбы». Путин и Ким Чен Ын на торжественном приеме

На торжественном приеме по итогам первого саммита
во Владивостоке главы России и КНДР обменялись тостами и подарками. Владимир Путин поднял
бокал белого вина «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих». Российскому президенту преподнесли корейский меч, в ответ он подарил главе Северной Кореи шашку и набор стаканов с подстаканниками. Для гостей приема исполнили
классические русские и корейские песни и хореографические номера: «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Танец маленьких лебедей», «Танец с саблями», «Великий полководец», «Корейский танец с веерами» и «Москва — Пхеньян».