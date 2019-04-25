Верховная Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном

Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает 112.ua.

Закон определяет украинский язык как единственный государственный и делает его обязательным к использованию в публичных сферах — в том числе, в образовании, культуре и сфере обслуживания. На сферу личного общения действие закона не распространяется.

За нарушение норм об использовании украинского языка вводятся штрафы. Кроме того, в документе предусмотрена уголовная ответственность за «публичное унижение» государственного языка или неуважение к нему.

Документ поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В первом чтении законопроект был принят в октябре 2018 года. После этого к нему подали более двух тысяч поправок.

Президент Украины Петр Порошенко, который 21 апреля проиграл во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому, заявил, что будет рад подписать закон об украинском языке до ухода с поста главы государства.

В 2012 году на Украине приняли закон о языковой политике, который закреплял за русским языком статус регионального в ряде областей. После смены власти в стране в 2014 году Верховная рада отменила закон, но исполнявший обязанности президента Александр Турчинов отказался утвердить это решение. Закон утратил силу в 2018 году, так как был признан неконституционным.