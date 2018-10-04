Верховная рада приняла в первом чтении закон о едином государственном языке

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За документ проголосовал 261 депутат, сообщает издание 112.ua.

Документ определяет украинский язык как единственный официальный в стране, обязывает всех граждан владеть им и регулирует его применение во всех публичных сферах жизни. Законопроект также предполагает штрафы и уголовную ответственность за унижение государственного языка, добавляет Корреспондент.net.

Всего в парламенте были зарегистрированы четыре разных законопроекта о языке. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие законопроекта, но подчеркнул, что к окончательному чтению документ должен быть сбалансирован и учитывать права меньшинств.