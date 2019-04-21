Порошенко заявил о готовности подписать закон о языке до ухода с поста президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет рад подписать , если Верховная рада примет его на следующей неделе.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — отметил Порошенко.

Порошенко признал поражение во втором туре выборов президента Украины. Он будет действующим главой государства еще несколько недель, до инаугурации Владимира Зеленского.