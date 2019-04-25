Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, заявил, что после его вступления на пост главы государства закон об украинском языке «будет тщательно проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов всех граждан».

Как написал Зеленский в фейсбуке, сейчас «трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона». Не было проведено «достаточно широкое обсуждение» проекта документа, указал он. Зеленский также обратил внимание на то, что к окончательному чтению законопроекта было внесено около двух тысяч поправок, а финальный вариант документа, принятый парламентом 25 апреля, пока не опубликован.

Зеленский также отметил, что законопроект рассматривался во время предвыборной кампании, что «сделало его заложником политической риторики».

Действующий президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал принятие закона об украинском языке «историческим решением» и еще одним шагом на пути к «ментальной независимости».

Петр Порошенко ранее заявил, что будет рад подписать закон об украинском языке до ухода с поста главы государства.

Новый президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня. Точная дата инаугурации будет назначена после того, как ЦИК официально объявит итоги выборов.