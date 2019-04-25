Из-за пожаров в Забайкалье погиб один человек. Ущерб от них составил миллиард рублей

В ожоговом центре Читы умер пострадавший при степном пожаре в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс». По информации издания «Чита.Ру», это первая смерть из-за пожаров в регионе.

Минздрав Забайкалья сообщил, что погибший поступил в ожоговый центр 14 апреля с чабанской стоянки в Борзинском районе Забайкалья. У него были ожоги 40% тела. Мужчина умер 19 апреля.

В Минздраве подчеркнули, что погибший попал в больницу до объявления режима ЧС в Забайкалье. В региональном управлении СК «Интерфаксу» сообщили, что мужчина получил ожоги при тушении чабанской стоянки в селе Хада-Булаг, которая первой пострадала от степного пожара. По факту его смерти возбуждено уголовное дело о халатности.

Власти Забайкалья объявили режим ЧС из-за природных пожаров 19 апреля. На следующий день МЧС отчиталось о ликвидации огня. От пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил более сотни жилых домов. Травмы получили 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, ущерб от пожаров оценивается в миллиард рублей.