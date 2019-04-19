В Забайкалье объявили режим ЧС из-за природных пожаров

В Забайкальском крае из-за природных пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации, после того как от огня пострадали несколько населенных пунктов.

В частности, в огне сгорели более тридцати домов в селе Усть-Ималка — половина всех зданий в населенном пункте. Все жители были эвакуированы. Ведется эвакуация из соседнего села Красная Ималка. Огонь также замечен на территории села Унда и города Борзя.

Несколько очагов пожара также обнаружены в заповеднике «Даурский».

В результате пожаров пострадали пять человек. Они госпитализированы с ожогами.

В Забайкалье крупные лесные пожары случаются каждую весну. В последние два года режим ЧС из-за них вводился в апреле и действовал до июня.