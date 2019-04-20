МЧС сообщило о ликвидации природных пожаров в Забайкалье. Из-за них в регионе ввели режим ЧС

Природные пожары в Забайкалье ликвидированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

В результате пожаров пострадали 25 человек. Большинство из них получили раздражение органов зрения, им оказали помощь на месте. Ранее правительство Забайкальского края сообщило о госпитализации шести пострадавших от пожара.

Пожары затронули 14 населенных пунктов в Забайкалье. Огонь уничтожил 88 жилых домов. 289 человек потеряли имущество.