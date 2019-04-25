Белоруссия оценила потери от некачественной российской нефти в 100 миллионов долларов

Потери белорусской стороны от некачественной нефти, поступившей из России, предварительно оцениваются в сто миллионов долларов, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Речь идет о недополученной выручке от реализации нефтепродуктов, пояснил он.

Сизов также рассказал, что 25 апреля Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, приостановленный днем ранее.

Ранее руководство Мозырского НПЗ сообщало, что из-за нефти ненадлежащего качества вышло из строя дорогостоящее оборудование. Ремонт оборудования, заявляли в «Белнефтехиме», может занять до полугода, а ущерб исчисляться десятками миллионов долларов.

Белоруссия 19 апреля заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Минск ввел временные ограничения на экспорт нефтепродуктов, включая бензин. «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.

Российская сторона признала факт загрязнения на одном из участков нефтепровода «Дружба» на своей территории и пообещала, что в ближайшее время возобновит поставки «чистой» нефти. 24 апреля Белоруссия сообщила, что стала получать «чистую» нефть на второй свой НПЗ — в Новополоцке.