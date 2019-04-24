В Туве задержали восьмого из девяти заключенных, сбежавших из изолятора

Полиция Тувы задержала восьмого из девяти заключенных, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания. Мужчину 1979 года рождения обнаружили 24 апреля в селе Кызыл-Мажалык, сообщает МВД.

На свободе остается еще один человек, совершивший побег из изолятора. Первых шестерых беглецов поймали на первые сутки после побега, седьмого обнаружили спустя неделю.

После побега заключенных из изолятора «Барун-Хемчикский» были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении полицейского и о побеге. Кроме того, против начальника изолятора возбудили дело о халатности.