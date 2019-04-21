В Туве пойман седьмой из сбежавших неделю назад из изолятора заключенных. Еще двое скрываются

В Туве сотрудники правоохранительных органов задержали седьмого из девяти заключенных, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания.

Преступника поймали во дворе одного из домов в селе Кызыл-Мажалык.

На свободе неделю спустя продолжают оставаться двое сбежавших.

Первых шестерых заключенных поймали в течение суток после побега.

Против беглецов возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении полицейского и о побеге. Начальник ИВС стал фигурантом уголовного дела о халатности.