В Туве пойман седьмой из сбежавших неделю назад из изолятора заключенных. Еще двое скрываются
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В Туве сотрудники правоохранительных органов задержали седьмого из девяти заключенных, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания.
Преступника поймали во дворе одного из домов в селе Кызыл-Мажалык.
На свободе неделю спустя продолжают оставаться двое сбежавших.
Первых шестерых заключенных поймали в течение суток после побега.
Против беглецов возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении полицейского и о побеге. Начальник ИВС стал фигурантом уголовного дела о халатности.