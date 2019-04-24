В Серпухове приговорили к исправительным работам полицейского, игнорировавшего жалобы на подозреваемого в педофилии

Суд в Подмосковье признал бывшего участкового полиции виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка, и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ.

Как сообщили в СК, полицейскому запретили в течение двух лет занимать государственные должности.

Суд установил, что в июне 2017 года полицейский отказался возбуждать уголовное дело в отношении Александра Семина, на которого пожаловалась местная жительница. Она утверждала, что мужчина совершил против ее дочери действия сексуального характера. Спустя несколько недель после этого, по версии следствия, Семин совершил убийство пятилетней девочки.

После убийства пятилетней девочки в Серпухове из местной полиции уволили четверых руководителей, которые проигнорировали жалобы местных жителей на подозрительного мужчину на детской площадке.

Следственный комитет предъявил Александру Семину обвинения в убийстве и изнасиловании малолетней, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Он помещен в психиатрическую лечебницу «в связи с нахождением в реактивном состоянии», сообщили в СК. Расследование в отношении Семина продолжается.