В Серпухове уволены полицейские, проигнорировавшие жалобы на мужчину на детской площадке. Его задержали за убийство девочки
В Серпухове после служебной проверки уволены четверо руководителей полиции, которые не отреагировали на сообщения жителей о подозрительном мужчине на детской площадке.
Человека, на которого жаловались в полицию, зовут Александр Семин. 23 июля он был задержан по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
«Уволены заместитель начальника МУ МВД России „Серпуховское“, начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого МУ МВД», — сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.