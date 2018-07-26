В Серпухове уволены полицейские, проигнорировавшие жалобы на мужчину на детской площадке. Его задержали за убийство девочки

В Серпухове после служебной проверки уволены четверо руководителей полиции, которые не отреагировали на сообщения жителей о подозрительном мужчине на детской площадке.

Человека, на которого жаловались в полицию, зовут Александр Семин. 23 июля он был задержан по подозрению в убийстве пятилетней девочки.