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В Серпухове уволены полицейские, проигнорировавшие жалобы на мужчину на детской площадке. Его задержали за убийство девочки

РИА Новости
11:14, 26 июля 2018
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В Серпухове после служебной проверки уволены четверо руководителей полиции, которые не отреагировали на сообщения жителей о подозрительном мужчине на детской площадке.

Человека, на которого жаловались в полицию, зовут Александр Семин. 23 июля он был задержан по подозрению в убийстве пятилетней девочки.

«Уволены заместитель начальника МУ МВД России „Серпуховское“, начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого МУ МВД», — сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

РИА Новости

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