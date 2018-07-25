22 июля в Серпухове пропала пятилетняя девочка. В последний раз ее видели на детской площадке у дома, где живет ее семья. На следующий день волонтеры «Лизы Алерт» нашли ее тело с ножевыми ранениями в спортивной сумке вблизи железной дороги.

Подозреваемого задержали уже через несколько часов. Им оказался местный житель Александр Семин 1990 года рождения: его вычислили по записям с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина идет по железнодорожным путям с сумкой; одежду, которая была на нем, позже обнаружили у него дома.

Семин арестован по решению суда. Помимо обвинений в убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ, часть 2 пункт «в», наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы), ему были предъявлены обвинения в преступлении против половой неприкосновенности девочки (пункты «б» части 4 статей 131 и 132 УК РФ, наказание — до 20 лет заключения).

В 2008 году Семин пытался устроиться на службу в милицию, но не прошел испытательный срок. Пресс-служба управления МВД по Московской области сообщила, что он в течение полугода был стажером в отделе милиции Серпуховского района. По данным «Московского комсомольца», Семин не прошел психологическое тестирование.

Местные жители уже жаловались на Семина из-за того, что он подолгу находился около детской площадки и пытался заговаривать с детьми, а один раз даже разделся возле одной из девочек. Как оказалось, еще в июле 2017 года участковый проводил проверку по факту обращения одной из местных жительниц, но отказался возбуждать уголовное дело, чтобы не портить показатели своей работы. Сейчас против участкового (он уволился в сентябре 2017 года) возбуждено дело о превышении полномочий.

Убитая девочка была гражданкой Таджикистана. Министерство иностранных дел этой страны направило в Россию ноту, в которой потребовало сурового наказания для преступника. Как заявили в ведомстве, совершенное убийство вызвало «крайнее возмущение и потрясение» среди жителей республики.