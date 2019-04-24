Трамп пожаловался главе Twitter на сокращение числа своих подписчиков

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главой социальной сети Twitter Джеком Дорси. Трамп написал об этом в твиттере, сообщив, что они с Дорси обсудили «множество вопросов, касающихся платформы и мира соцсетей в целом». Дорси ответил ему, поблагодарив за встречу.

Twitter заявил, что на встрече, которая состоялась по инициативе Белого дома, речь шла, в частности, про общественную дискуссию перед президентскими выборами в США 2020 года.

Источники The Washington Post и Reuters сообщили, что часть встречи (по информации Motherboard, она длилась полчаса) была посвящена обсуждению жалоб Трампа на то, что Twitter намеренно блокирует аккаунты его подписчиков. Дорси объяснил это борьбой с фейковыми и спам-аккаунтами; по его словам, из-за этого подписчиков теряют многие популярные пользователи твиттера, в том числе он сам.

Twitter — любимая соцсеть Дональда Трампа, он пишет там каждый день. На него подписаны почти 60 миллионов пользователей соцсети. Ранее Трамп неоднократно жаловался, что Twitter удаляет аккаунты его подписчиков, и обвинял соцсеть в предвзятости по отношению к консерваторам. Twitter отрицает эти обвинения и заявляет о своей политической нейтральности.