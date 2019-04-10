Twitter удалил видео Трампа из-за музыки из фильма о Бэтмене

Twitter заблокировал видеозапись, опубликованную на странице президента США Дональда Трампа, после жалобы компании Warner Bros. Pictures о нарушении авторских прав. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Трамп опубликовал 9 апреля предвыборный ролик, в котором была использована музыка из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды». После этого в Warner Bros. сообщили, что будут добиваться удаления ролика, поскольку музыку использовали без разрешения.

Видео на странице Трампа посмотрели более миллиона раз, прежде чем его удалили. Сейчас в твите сообщается, что «медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя».

Перед выборами президента США в 2016 году известные артисты просили Дональда Трампа не использовать их музыку в предвыборных мероприятиях. В частности, с такими просьбами к Трампу обращались певица Адель, группы Aerosmith, REM и The Rolling Stones.