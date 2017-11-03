Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа в день увольнения

Twitter
06:58, 3 ноября 2017
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Сотрудник техподдержки компании Twitter в день увольнения с работы отключил аккаунт президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump. Аккаунт миллиардера не был доступен в течение 11 минут.

Сначала в Twitter сообщили, что аккаунт был удален из-за ошибки, но потом в ходе внутреннего расследования установили, что это было сделано намеренно. Имя сотрудника, удалившего твиттер Трампа, не сообщается.

Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, в основном пользуется личным твиттером, а не специальным аккаунтом президента США, который переходит от одного главы государства к другому.

Трамп и твиттер

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