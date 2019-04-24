Авторов фильма о миллионере Роберте Дерсте, в котором он признается в убийствах, вызовут в суд. Защита считает, что признания смонтированы

Защита миллионера Роберта Дерста, обвиняемого в убийстве своей подруги Сьюзан Берман, вызовет в суд в качестве свидетелей авторов документального сериала «Тайны миллиардера», посвященного его жизни. Об этом пишет The New York Times.

В одном из эпизодов «Тайн миллиардера» было показано, как Дерст после одного из интервью для сериала случайно признался в убийствах, не зная, что его продолжают записывать. Дерст, уйдя в ванную комнату после съемки, якобы сказал себе под нос фразу: «Что я, черт возьми, сделал? Убил , конечно». Беспроводной микрофон на нем все еще был включен.

Изучив записи, защита пришла к выводу, что эта фраза — монтаж. По данным адвокатов, ее склеили из 20 отдельных обрывков записей голоса Дерста.

Суд над Дерстом по обвинению в убийстве Берман начнется в сентябре 2019 года.

Сериал «Тайны миллиардера» вышел в 2015 году. Дерст был арестован за несколько дней до показа финального эпизода шоу.