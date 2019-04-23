Связанный с Пригожиным бизнесмен получил контракт на добычу алмазов в ЦАР

Компания Lobaye Invest, директором которой является россиянин Евгений Ходотов, получила контракт на разработку алмазов и золота в Центральноафриканкой республике. Это следует из документов, с которыми ознакомилось РБК.

Как отмечает издание, документ был опубликован в марте 2019 года, а подписан министром геологии ЦАР годом ранее.

По данным «Новой газеты», Ходотов — бывший глава ООО «М-Финанс», связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным. The Bell называл Ходотова выходцем из силовых структур Санкт-Петербурга.

Российские и иностранные СМИ неоднократно писали о бизнес-интересах Пригожина в ЦАР. В частности, по многочисленным сообщениям, в республике действует частная военная компания «Вагнер», которую связывают с бизнесменом.

В конце июля 2018 года в ЦАР были убиты журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые приехали в страну снимать фильм о ЧВК «Вагнер». Их убийство до сих пор не раскрыто.