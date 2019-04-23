Суд наложил арест на имущество и финансы Арашуковых
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Суд наложил арест на все имущество и денежные средства, принадлежащие сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.
Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, это обеспечительная мера в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении газа. Сумму и перечень арестованных средств и имущества он не назвал.
Рауль Арашуков, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз», был задержан по делу о хищении газа в один день со своим сыном, сенатором Рауфом Арашуковым. В деле фигурируют еще семеро подозреваемых.
Младший Арашуков проходит подозреваемым по делу об убийстве двух человек в Черкесске в 2010 году. Его временно отстранили от должности сенатора.