Суд наложил арест на имущество и финансы Арашуковых

Суд наложил арест на все имущество и денежные средства, принадлежащие сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.

Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, это обеспечительная мера в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и . Сумму и перечень арестованных средств и имущества он не назвал.

Рауль Арашуков, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз», был задержан по делу о хищении газа в один день со своим сыном, сенатором Рауфом Арашуковым. В деле фигурируют еще семеро подозреваемых.

Младший Арашуков проходит подозреваемым по делу об убийстве двух человек в Черкесске в 2010 году. Его временно отстранили от должности сенатора.